Prvog dana završnog turnira Ardu juniorske lige Srbije u Novom Sadu, košarkaši Mege Super, Crvene zvezde, Dinamika BG i Partizana plasirali su se u polufinale.

Mega je u četvrtfinalu pobedila ekipu Borca iz Čačka 89:60 (24:8, 25:21, 20:15, 20:16). Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karalić sa 18 poena, Jarc je ubacio 14, a Srzentić 13 poena. U poraženom timu Perendija je ubacio 13, a Stojanović 12 poena.

Mega će se u polufinalu sastati sa Partizanom, koji je bio bolji od Dunava 2014 72:56 (22:9, 14:15, 21:13, 15:19). Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Miladinović sa 16, dok je Bojović ubacio 14 poena. Kod Dunava, Savičić je postigao 15, a Kovačević 12 poena.

Košarkaši Dinamika pobedili su u četvrtfinalu Čačak 94 Quantox 90:65 (20:8, 31:24, 18:19, 21:14). Popović je postigao 16 poena, a Šaranović i Mićković po 11 poena. U ekipi Čačka 94 najefikasniji su bili Zekavica sa 25 i Dikić sa 19 poena.

Dinamik će se u polufinalu sastati sa Crvenom zvezdom, koja je savladala Vojvodinu 78:72 (14:20, 25:18, 16:20, 23:14). U pobedničkom timu najbolji je bio Đurić sa 26 poena, a Simjanovski je ubacio 14 poena. U ekipi Vojvodine, Drašković je postigao 21, a Pejin 14 poena.

Polufinale Mega Super – Partizan na programu je u subotu 9. maja od 14.30 sati, dok se Dinamik BG i Crvena zvezda sastaju u drugom polufinalu od 17.00 časova.