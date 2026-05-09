Slušaj vest

Prvog dana završnog turnira Ardu juniorske lige Srbije u Novom Sadu, košarkaši Mege Super, Crvene zvezde, Dinamika BG i Partizana plasirali su se u polufinale.

Mega je u četvrtfinalu pobedila ekipu Borca iz Čačka 89:60 (24:8, 25:21, 20:15, 20:16). Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karalić sa 18 poena, Jarc je ubacio 14, a Srzentić 13 poena. U poraženom timu Perendija je ubacio 13, a Stojanović 12 poena.

Mega će se u polufinalu sastati sa Partizanom, koji je bio bolji od Dunava 2014 72:56 (22:9, 14:15, 21:13, 15:19). Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Miladinović sa 16, dok je Bojović ubacio 14 poena. Kod Dunava, Savičić je postigao 15, a Kovačević 12 poena.

Košarkaši Dinamika pobedili su u četvrtfinalu Čačak 94 Quantox 90:65 (20:8, 31:24, 18:19, 21:14). Popović je postigao 16 poena, a Šaranović i Mićković po 11 poena. U ekipi Čačka 94 najefikasniji su bili Zekavica sa 25 i Dikić sa 19 poena.

Dinamik će se u polufinalu sastati sa Crvenom zvezdom, koja je savladala Vojvodinu 78:72 (14:20, 25:18, 16:20, 23:14). U pobedničkom timu najbolji je bio Đurić sa 26 poena, a Simjanovski je ubacio 14 poena. U ekipi Vojvodine, Drašković je postigao 21, a Pejin 14 poena.

Polufinale Mega Super – Partizan na programu je u subotu 9. maja od 14.30 sati, dok se Dinamik BG i Crvena zvezda sastaju u drugom polufinalu od 17.00 časova.

Ne propustiteKošarkaGROM IZ VEDRA NEBA! VLASNIK DENVERA O TREJDU NIKOLE JOKIĆA! Ovo ne dolazi u obzir!
Nikola Jokić
KošarkaŠOK U RUMUNIJI! Kluž izjednačio na 1:1 protiv Budućnosti u plej-ofu ABA lige
KK Kluž, KK Budućnost, ABA liga
KošarkaDA LI JE KONAČNO DOŠLO VREME? Bogdan je Bogdanović rekao "DA"!
Bogdan Bogdanović
KošarkaDRAMA KOJA JE POTRESLA SVE! Sin Dragana Šakote završio u komi posle jezive povrede, kakav je pakao prošao! Ove reči lekara sve govore...
zvezdaalba67278.jpg

Puna Arena Partizan, grobari, navijaci, kosarka, arena, rekord Izvor: Kurir