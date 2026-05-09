ZASLUŽENO
TVORAC POBEDNIČKOG ZAMAHA: Srpski trener je najbolji u Ligi šampiona
Dragan Šakota je odveo AEK u finale FIBA Lige šampiona, a nedugo nakon toga je proglašen za najboljeg trenera ovog takmičenja u sezoni 2025/26.
Aek će u finalu igrati u subotu protiv Ritasa, a, samo dan ranije je takmičenje objavilo da je Šakota najbolji trener.
Ekipa iz Atine je u 16 utakmica zabeležila dva poraza, a najveće zasluge za to su očigledno pripisane iskusnom srpskom stručnjaku.
"Tvorac pobedničkog zamaha: Dragan Šakota je trener sezone u košarkaškoj Ligi šampiona", objavili su iz takmičenja.
Košarkaš AEK-a Frenk Bartli je MVP takmičenja.
Dragan Šakota je jednom već doneo titulu FIBA Lige šampiona AEKu i to 2018. godine, kada je osvojio i Kup Grčke.
