Rezultat treće utakmice polufinala Zapadne konferencije NBA je bio 115:108, pa San Antonio sada ima prednost 2:1 u seriji.

Najzaslužniji za pobedu ekipe iz Teksasa je sjajni Viktor Vembanjama koji je utakmicu završio sa 39 poena, uz pogođenih 13 šuteva iz igre iz 18 pokušaja, uključujući i tri trojke iz pet šuteva. Pogodio je Francuz 10 od 12 šuteva sa linije slobodnih bacanja, a zabeležio je još 15 skokova, po jednu asistenciju i ukradenu loptu i pet blokada.

Viktor Vembanjama na trećoj utakmici protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

U poraženom sastavu je najbolji bio Entoni Edvards koji je pored 32 poena, zabeležio 14 skokova i šest asistencija.

Četvrta utakmica će biti odigrana u noći između nedelje i ponedeljka i u njoj će Minesota biti domaćin.

