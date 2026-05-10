SUDIJA HTEO DA BIJE TRENERA! Nadrealne scene obilaze planetu! Čuveni NBA arbitar krenuo u sukob, košarkaši sprečili veliki incident
Tokom treće utakmice polufinala Zapadne konferencije NBAizmeđu Minesote i San Antonija dogodio se incident kakav se retko viđa.
U glavnim ulogama su bili Kris Finč, trener Minesote i iskusni sudija Toni Braders.
U četvrtoj četvrtini, Finč je zatražio tajmaut, ali ga Braders nije odmah "priznao", a nakon što je krenuo tajm-aut, Finč je zatražio "one tri sekunde nazad", što je izazvalo žestoku verbalnu raspravu.
Situacija je eskalirala do te mere da su igrači i pomoćni treneri Minesote morali da zadržavaju Bradersa kako ne bi prišao Finču.
Kris Finč je posle utakmice pričao o onome što se dogodilo.
"Potpuno neprofesionalno ponašanje s njegove strane. Pozvao sam tajmaut tri sekunde ranije, pogledao me je, ignorisao i nastavio igru. Zamalo nas je koštalo izgubljene lopte. Onda sam ga pitao gde će se lopta ubacivati, a on je počeo da viče na mene", poručio je Finč.
San Antonio je pobedio i sada ima prednost u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije.
