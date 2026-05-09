Košarkaši Njujorka pobedili su Filadelfiju i u trećoj utakmici polufinala Istočne konferencije.
FILADELFIJA PRED KATASTROFOM! Branson se igrao sa Seventisiksersima
Njujork je do pobede na gostujućem terenu stigao rezultatom 108:94 i sada ima veliku prednost od 3:0.
Najefikasniji u pobedi Niksa je bio Džejlen Branson sa 33 poena, a uz to je imao devet asistencija i pet skokova. U poraženom sastavu Kajl Oubri je postigao 22 poena, uz osam skokova.
Filadelfija se sada nalazi u izuzetno teškoj situaciji iako će i u narednoj utakmici imati prednost domaćeg terena.
