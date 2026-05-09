"Verujem da nas očekuje zahtevna utakmica. Idemo kod njih, igramo na njihovom terenu. Oni su veoma disciplinovana ekipa i dobro sprovode plan igre na obe strane terena, što se posebno videlo u ovoj poslednjoj utakmici koju smo odigrali kod kuće. Naravno, bićemo mnogo svesniji i oprezniji u mnogim situacijama tokom meča. Prva utakmica u seriji je uvek teška. Mislim da ćemo uspeti da se saberemo, izađemo na drugu utakmicu sa mnogo više samopouzdanja i pokušamo da dođemo do pobede na dosta sigurniji način nego ranije. Naravno, neće biti lako, jer će oni da daju sve od sebe da pobede, ali mislim da nas čeka baš dobra utakmica".