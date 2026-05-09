"MORAMO MNOGO BOLJE..." Penjaroja najavio zahtevnu utakmicu u Sarajevu: Imali smo dosta problema u prvom meču
Crno-beli su na startu četvrtfinalne serije plej-ofa u beogradskom ''Pioniru'' savladali Bosnu rezultatom 81:73, druga utakmica igra se u nedelju u Sarajevu.
U slučaju novog trijumfa crno-beli bi od ponedeljka mogli da počnu sa pripremama za polufinale, u suprotnom bi se igrala majstorica u Beogradu.
Pred polazak u Sarajevo, trener Partizana Đoan Penjaroja je naglasio da očekuje bolju igru svog tima u odnosu na prvi meč u Beogradu.
"Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni. Važno je da budemo povezani kao tim, da dobro delimo loptu i da budemo čvršći u skoku, kako u odbrani, tako i u napadu'', rekao je Đoan Penjaroja.
