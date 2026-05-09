Trener košarkaša Njujorka Majk Braun izjavio je danas, nakon pobede njegove ekipe nad Filadelfijom u trećoj utakmici polufinalne serije plej-ofa Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), da smatra da njegov tim ima kvalitet da osvoji titulu prvaka tog takmičenja.

"Rekao sam kada sam prihvatio posao da zapravo ne poznaješ tim dok ne uđeš u rovove sa njima. Ali gledajući spolja, osećao si da će ti ovaj tim pružiti šansu. I oni su radili stvari tokom godine koje bi nas naveli da pomislimo: 'U redu, da, možda imamo šansu", naveo je Braun, a preneo Atletik (Athletic).

Najefikasniji u ekipi Niksa u toj utakmici bio je Džejlen Branson sa 33 poena, uz devet asistencija. Mikal Bridžis je dodao 23 poena, Landri Šamet je postigao 15 poena, dok je Džoš Hart upisao 12 poena i 11 skokova.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkersi - Njujork Niksi

"Džejlen (Branson) mi dođe kao ćebe Lajnusu. On mi pomaže da se opustim tokom mnogo različitih trenutaka utakmice", rekao je Braun.

U ekipi Filadelfije najefikasniji u trećoj utakmici seriji bio je Keli Ubre Džunior sa 22 poena. Džoel Embid je dodao 18 poena, dok je Tajris Meksi upisao 17 poena.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a Njujork će plasman u finale Istočne konferencije moći da obezbedi već u nedelju, kad je u Filadelfiji na programu naredna utakmica serije.