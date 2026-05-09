Slušaj vest

Trener košarkaša San Antonija Mič Džonson izjavio je danas da je Viktor Vembanjama bio dominantan u trećoj utakmici polufinalne serije plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) protiv Minesote, i da, kad se to desi, i ostali igrači Sparsa dobijaju više prostora na terenu.

"Vembanjama je definitivno uradio neke ključne stvari. Mislim da se baš nametnuo u ovoj utakmici, i mislim da je dominirao u reketu i na obruču na obe strane terena. Kad to radi sve se otvori za njega i njegove saigrače. Timovi žele da igraju fizički protiv njega. Mislim da je obavio dobar posao igrajući kroz taj kontakt i ne očekujući da dobije faul, kao i ne pokušavajući da ga dobije. Odgovorio je na tu fizikalnost na pravi način", naveo je Džonson na konferenciji za novinare posle utakmice.

1/1 Vidi galeriju Viktor Vembanjama na trećoj utakmici protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Najefikasniji igrač Sparsa u toj utakmici bio je Viktor Vembanjama sa 39 poena, uz 15 skokova i pet blokada. Dieron Foks je dodao 17 poena, dok su po 13 poena postigli Devin Vasel i Stefon Kasl, koji je upisao i 12 asistencija.

Vembanjama je na šest i po minuta do kraja utakmice, pri vođstvu Sparsa 99:98, zaradio svoju petu ličnu grešku, ali Džonson je odlučio da francuski centar nakon toga na klupi provede samo jedan minut, pre nego što ga je vratio na teren, uprkos riziku da dobije šestu ličnu grešku i bude isključen iz igre.

"Nismo hteli da ostavimo nijedan metak u cevi. Nameravali smo da ga pustimo da igra, a onda, ako napravi još jedan faul faul, time ćemo se tad baviti", rekao je Džonson.

U ekipi Minesote u trećoj utakmici serije najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 32 poena, uz 14 skokova. Naz Rid je dodao 18 poena i devet skokova, dok je Džejden Mekdenijels postigao 17 poena.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a naredna utakmica je na programu u noći između nedelje i ponedeljka u Mineapolisu.