CRNO-BELI GOSTUJU U SARAJEVU! Evo gde možete da gledate utakmicu Bosna - Partizan!
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da očekuje da će predstojeća druga utakmica četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige protiv Bosne biti veoma zahtevna i dodao da smatra da njegova ekipa mora da odigra mnogo bolje u odnosu na prvi meč te serije ukoliko želi da dođe do pobede i plasmana u polufinale.
"Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni", naveo je Penjaroja.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a crno-beli su u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, bili bolji 81:73.