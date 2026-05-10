Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da očekuje da će predstojeća druga utakmica četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige protiv Bosne biti veoma zahtevna i dodao da smatra da njegova ekipa mora da odigra mnogo bolje u odnosu na prvi meč te serije ukoliko želi da dođe do pobede i plasmana u polufinale.

"Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni", naveo je Penjaroja.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a crno-beli su u prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, bili bolji 81:73.

