Sezona WNBA 2026. godine, koja je jubilarna 30. sezona lige, zvanično je počela u petak, 8. maja, a ovog leta za američke klubove igraće i dve Srpkinje.

Jovana je odigrala sjajno protiv Las Vegas Ejsisa i imala je odličan doprinos ubedljivoj pobedi, pa ni ne čudi što o njoj pričaju ljubitelji košarke u SAD.

Jovana odrasla u Portugalu

Rođena Beograđanka Jovana Nogić (28, 185) koja se kao dete s porodicom preselila u Portugal i tamo počela da igra košarku igraće za ekipu Finiks Merkjuri. Posle epizode u Rusiji, gde je postala dvostruka šampionka države sa ekipom Jekaterinburg, Nogićeva je rešila da ode putem Amerike i oproba se u WNBA ligi.

Jovana koja igra na poziciji beka i krila, ima iskustva u Americi, pošto je tamo studirala i igrala za univerzitet Providens, tako da će period aklimatizacije biti značajno lakši. Karijeru je gradila u Španiji, Turskoj, Rusiji i sada će se ponovo dokazivati u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 2024. proglašena je za najbolju srpsku košarkašicu. Pored srpskog ima i portugalsko državljanstvo.

Jovana Nogić Foto: Printskrin/Instagram

Anđela u Vašingtonu

Da podsetimo, Anđela Dugalić (24, 193) posle osvajanja NCAA titule sa univerzitetom UCLA iz Los Anđelesa izašla je na WNBA draft i kao deveta je izabrana od strane Vašington Mistik.

Ona je odrasla u SAD, ali nikada nije imala dilemu da li će igrati za Srbiju, sa kojom je 2021. godine osvojila titulu prvaka Evrope. Igra na poziciji centra.

Anđela Dugalić sa peharom prvaka NCAA Foto: Instagram

Toronto izigrao Nikolinu

Zanimljivo, Nikolina Milić (32, 191) ostala je bez ugovora sa ekipom Toronto Tempo, neposredno pred početak sezone u WNBA. Ova Srpkinja rodom iz Trebinja, iz Hercegovine, koja igra na mestu centra već je imala iskustvo igranja u najjačoj ženskoj košarkaškoj ligi na svetu.

U tek završenoj sezoni Milićeva je osvojila titulu klupskog prvaka Evrope sa ekipom Fenerbahčea, što je njen drugi trofej u ovom takmičenju posle 2024. U karijeri je igrala za veliki broj evropskih klubova, a u WNBA bila je u sezoni 2022/2023 član tima Minesota Links. Sa Srbijom ima bronzu na EP 2019. godine.

Nikolina Milić sa peharom Evrolige Foto: 1

Dve Srpkinje uzele prsten

Ova sezona u WNBA biće posebno zanimljiva jer je liga proširena na 15 timova uvođenjem dve nove franšize - Toronto Tempo i Portland Fajer, a svoj debi imaju i Golden Stejt Valkire. Takođe, svaka ekipa sada igra rekordan broj od 44 utakmice u regularnom delu sezone. Početak plej-ofa zakazan je za 27. septembar.

Od Srpkinja u WNBA koja je osnovana 1996. godine igralo je pet košarkašica. Mila Nikolić bila je prva Srpkinja koja je sa Hjuston Komets 1999. godine osvojila šampionski prsten. Slobodanka Tuvić igrala je za Finiks Merkjuri, Sonja Vasić za Čikago Skaj (2012) i Finiks Merkjuri (2016), Ana Dabović za Los Anđeles Sparks, sa kojima je 2016. postala šampionka WNBA, te Jelena Bruks (devojački Milovanović) za Vašington Mistiks (2014).