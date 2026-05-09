Trener Zlatibora Strajin Nedović  ponovo se osvrnuo na ovaj događaj.

Crvena zvezda - Zlatibor, drugi meč

 Nedović je pojasnio dešavanja iz svlačionice posle druge utakmice, koju su dobili košarkaši Zlatibora, što su znali da proslave.

Svi su primetili da u svlačionici stoji poster nedavno preminulog trenera Partizana Duška Vujoševića, što je izazvalo dosta polemike u javnosti.

Nedović je tim povodom u emisiji "Kida šou" izjavio sledeće:

"Poster su stavili igrači nakon njegove smrti. Ne nakom naše pobede. Svaki trener i igrač mora da ima veliko poštovanje prema njegovom imenu".

Potom je trener Zlatibora osudio ponašanje košarkaša Crvene zvezde Nikole Kalnića, jer smatra da jedan reprezentativac Srbije ne sme sebi da dozovili ovakve ispade.

"On je reprezentativac, ali se udarci u glavni ne smeju opradvati. Ako neko to opravda, onda mi idemo u nekom pogrešnom smeru", smatra Nedović.

Crvena zvezda posle majstorice uspela je da eliminiše Zlatibor i tako se plasira na fajnal-for KLS, koji je na programu krajem maja meseca u Nišu.

