Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Trener Zlatibora Strajin Nedović ponovo se osvrnuo na ovaj događaj.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Zlatibor, drugi meč Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nedović je pojasnio dešavanja iz svlačionice posle druge utakmice, koju su dobili košarkaši Zlatibora, što su znali da proslave.

Svi su primetili da u svlačionici stoji poster nedavno preminulog trenera Partizana Duška Vujoševića, što je izazvalo dosta polemike u javnosti.

Nedović je tim povodom u emisiji "Kida šou" izjavio sledeće:

"Poster su stavili igrači nakon njegove smrti. Ne nakom naše pobede. Svaki trener i igrač mora da ima veliko poštovanje prema njegovom imenu".

Potom je trener Zlatibora osudio ponašanje košarkaša Crvene zvezde Nikole Kalnića, jer smatra da jedan reprezentativac Srbije ne sme sebi da dozovili ovakve ispade.

"On je reprezentativac, ali se udarci u glavni ne smeju opradvati. Ako neko to opravda, onda mi idemo u nekom pogrešnom smeru", smatra Nedović.

Crvena zvezda posle majstorice uspela je da eliminiše Zlatibor i tako se plasira na fajnal-for KLS, koji je na programu krajem maja meseca u Nišu.