Košarkaši Bosne bi naredne sezone mogli da zaigraju u Evrokupu.

Pred drugu utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Partizana, stigla je ova informacija.

To je najavio predsednik kluba Dubravko Barbarić na konferenciji za medije uoči duela sa Parnim valjkom iz Beograda.

“Bosna je od početka postavljena kao klub koji mora igrati za trofeje. U tri sezone igrali smo pet seniorskih finala i osvojili tri trofeja, dve titule Kupa BiH i ABA 2 ligu. Ove sezone napadamo sve što možemo, od domaćeg prvenstva do međunarodnih takmičenja. Ponuđeno nam je da igramo Evrokup! ABA liga je to prepoznala i u pregovorima je sa Evroligom oko učešća u Evrokupu i mesta koja iz ABA lige direktno vode u ovo takmičenje”, izjavio je Barbarić.

Ipak, nije lako doći do Evrokupa.

”Još nismo dobili obećanu donaciju od 500.000 KM od BH Telekoma i Vlade Federacije BiH. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je ispoštovalo sve svoje obaveze i zahvaljujem se ministru Magodi na tome. Klub će završiti sezonu dostojanstveno, ali ako želimo igrati ABA ligu, evropska takmičenja i eventualno Evrokup, potrebna nam je ozbiljna podrška. Skenderija je matični dom Bosne i apelujemo da se problem njene obnove hitno reši. Skenderija je zatvorena i trenutno ne znamo kada će biti obnovljena. Zetra ostaje jedina velika dvorana i pitanje je kako ćemo organizovati sezonu ako svi događaji budu prebačeni tamo”, upozorio je Barbarić.

