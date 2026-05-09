Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Кaralić sa 26 poena uz 10 skokova, Bjelica je ubacio 14, a Srzentić i Savić po 12 poena. U poraženom timu Bojović je postigao 18, a Đurović 14 poena.

U drugom polufinalu Dinamik je bio bolji od Crvene zvezde 79:76 (15:21, 21:19, 22:19, 21:17). Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Ostojić sa 21 poenom (10 sk), dok je Popović ubacio 14 poena. Кod Crvene zvezde, Đurić je postigao 19 poena (11 sk), a Simjanovski 17 poena.

Meč za treće mesto između Partizana i Crvene zvezde na programu je u nedelju 10. maja od 11.00 sati, dok je finale zakazano za 14.00 časova.