ŠAKOTI PAO MRAK NA OČI U FINALU! AEK od plus 20 do poraza! Ritas napravio čudo u Ligi šampiona! (VIDEO)
Lijetuvos Ritas je osvojio FIBA Ligu šampiona nakon spektakularnog preokreta i pobede nad AEK (92:86) posle produžetka.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Arnas Lukošius sa 23 poena, dok je Kevarijus Harding dodao 16 i dao veliki doprinos u završnici.
Džejms Naneli je bio najbolji u redovima AEK-a sa 23 poena, ali ni njegova partija nije bila dovoljna da se izbegne veliki pad u finišu.
AEK je imao sve u svojim rukama – čak 20 poena prednosti u jednom trenutku i kontrolu nad utakmicom, ali je potpuno pao u završnici regularnog dela.
Poslednja četvrtina donela je veliki pad koncentracije i seriju grešaka, što je Ritas iskoristio da se vrati u meč i kasnije osvoji trofej.
