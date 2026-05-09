Lijetuvos Ritas je osvojio FIBA Ligu šampiona nakon spektakularnog preokreta i pobede nad AEK (92:86) posle produžetka.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Arnas Lukošius sa 23 poena, dok je Kevarijus Harding dodao 16 i dao veliki doprinos u završnici.

Džejms Naneli je bio najbolji u redovima AEK-a sa 23 poena, ali ni njegova partija nije bila dovoljna da se izbegne veliki pad u finišu.

AEK je imao sve u svojim rukama – čak 20 poena prednosti u jednom trenutku i kontrolu nad utakmicom, ali je potpuno pao u završnici regularnog dela.

Poslednja četvrtina donela je veliki pad koncentracije i seriju grešaka, što je Ritas iskoristio da se vrati u meč i kasnije osvoji trofej.

