Neverovatna partija reprezentativke Srbije Jovane Nogić obeležila je prvi vikend jubilejne 30. sezone WNBA.

Kapitenka našeg nacionalnog tima briljirala je u velikoj pobedi Finiks Merkjurija na gostovanju aktuelnom šampionu, ekipi Las Vegas Ejsis rezultatom 99:66.

Nogićeva je posebno dominantna bila u prvom poluvremenu, tokom kojeg je postigla čak 19 poena, uz savršen šut za tri poena – 4/4. Srpska košarkašica meč je završila sa 21 minutom na parketu, uz odličan učinak od 5/8 iz igre, četiri asistencije i dve osvojene lopte.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Ališa Tomas sa 20 poena, dok su po 13 dodale Devona Boner i Kelija Kuper.

U redovima Las Vegasa najbolja je bila Aja Vilson sa 19 poena. Džeki Jang je ubacila 12, a Nališa Smit 11 poena.

Poseban ton utakmici dala je ceremonija dodele šampionskog prstenja košarkašicama Las Vegasa, koje su čak tri puta u poslednje četiri godine osvajale titulu u WNBA ligi. Upravo je Finiks bio rival Ejsisa i u prošlogodišnjem finalu, kada je tim iz Nevade slavio maksimalnim rezultatom 4:0.

Spektaklu u "T-Mobile" areni prisustvovale su i brojne poznate ličnosti, među kojima i legendarni NFL kvoterbek Tom Brejdi, kao i NBA zvezda Bem Adebajo iz Miami Heat.