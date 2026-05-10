LEJKERSIMA SE SMEŠI METLA! Lebron ponižen na svom terenu, moćna Oklahoma gazi ka finalu Zapada! Topić ponovo dobio šansu! (VIDEO)
Aktuelni šampion, Oklahoma Siti Tander, nastavlja da melje sve pred sobom u plej-ofu! U provoj rundi "počistili" su Finiks Sanse, a sada se metla smeši i velikim Lejkersima.
U trećem meču polufinala Zapadne konferencije NBA lige Oklahoma je u Los Anđelesu deklasirala Lejkerse rezultatom 131:108 i tako povela sa ubedljivih 3:0 u seriji. Sada ih jedan trijumf deli od plasmana u finale Zapada.
Oklahoma je i bez potpunog rostera i uz slabije šutersko veče svog lidera Šeja Gildžesa-Aleksandera pokazala zašto je prvak. Bez Džejlena Vilijamsa, ali uz širok roster i brutalnu energiju, Tanderi su potpuno razbili Lejkerse.
Prvo poluvreme donelo je iznenađenje – Lejkersi su uz agresivnu igru i dobar šut, posebno Rujija Hačimure i Luke Kenarda, uspeli da odu na odmor sa prednošću. Ipak, Oklahoma je u nastavku ubacila u petu brzinu.
Ključni trenutak bio je treća četvrtina, kada su Čet Holmgren i Džejlin Vilas preuzeli kontrolu, dok je Ajzea Džo pogodio dve vezane trojke i potpuno preokrenuo ritam utakmice. Od tog trenutka, Lejkersi više nisu imali odgovor.
U poslednjoj deonici usledio je potpuni raspad domaćina – Ajzeja Hartenštajn je otvorio kvartal serijom lakih poena, dok je mladi Ejdžej Mičel nastavio da “rešeta” i odveo Oklahomu na dvocifrenu i nedostižnu prednost. Lejkersi su delovali bez goriva, a razlika je rasla iz minuta u minut.
U samoj završnici, kada je utakmica već bila rešena, priliku je dobio i mladi Nikola Topić. Ušao je na dva i po minuta do kraja, upisao dva skoka, imao je i po ukradenu i izgubljenu loptu za to vreme. Promašio je oba šuta za tri poena.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mičel sa 24 poena i 10 asistencija, Gildžes-Aleksander je dodao 23, Holmgren 18, dok su Valas i Hartenštajn takođe imali dvocifren učinak.
Kod Lejkersa su se istakli Hačimura sa 21 poenom, Lebron Džejms sa 19 poena, 6 skokova i 8 asistencija, kao i Kenard i Ostin Rivs, ali to nije bilo ni blizu dovoljno da se zaustavi nalet šampiona.
Serija je sada 3:0 i Oklahoma je na korak od još jedne “metle”, dok Lejkersima ostaje samo da pokušaju da spasu čast u narednom meču.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: