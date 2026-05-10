Aktuelni šampion, Oklahoma Siti Tander, nastavlja da melje sve pred sobom u plej-ofu! U provoj rundi "počistili" su Finiks Sanse, a sada se metla smeši i velikim Lejkersima.

U trećem meču polufinala Zapadne konferencije NBA lige Oklahoma je u Los Anđelesu deklasirala Lejkerse rezultatom 131:108 i tako povela sa ubedljivih 3:0 u seriji. Sada ih jedan trijumf deli od plasmana u finale Zapada.

Oklahoma je i bez potpunog rostera i uz slabije šutersko veče svog lidera Šeja Gildžesa-Aleksandera pokazala zašto je prvak. Bez Džejlena Vilijamsa, ali uz širok roster i brutalnu energiju, Tanderi su potpuno razbili Lejkerse.

Prvo poluvreme donelo je iznenađenje – Lejkersi su uz agresivnu igru i dobar šut, posebno Rujija Hačimure i Luke Kenarda, uspeli da odu na odmor sa prednošću. Ipak, Oklahoma je u nastavku ubacila u petu brzinu.

Ključni trenutak bio je treća četvrtina, kada su Čet Holmgren i Džejlin Vilas preuzeli kontrolu, dok je Ajzea Džo pogodio dve vezane trojke i potpuno preokrenuo ritam utakmice. Od tog trenutka, Lejkersi više nisu imali odgovor.

U poslednjoj deonici usledio je potpuni raspad domaćina – Ajzeja Hartenštajn je otvorio kvartal serijom lakih poena, dok je mladi Ejdžej Mičel nastavio da “rešeta” i odveo Oklahomu na dvocifrenu i nedostižnu prednost. Lejkersi su delovali bez goriva, a razlika je rasla iz minuta u minut.

U samoj završnici, kada je utakmica već bila rešena, priliku je dobio i mladi Nikola Topić. Ušao je na dva i po minuta do kraja, upisao dva skoka, imao je i po ukradenu i izgubljenu loptu za to vreme. Promašio je oba šuta za tri poena.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mičel sa 24 poena i 10 asistencija, Gildžes-Aleksander je dodao 23, Holmgren 18, dok su Valas i Hartenštajn takođe imali dvocifren učinak.

Kod Lejkersa su se istakli Hačimura sa 21 poenom, Lebron Džejms sa 19 poena, 6 skokova i 8 asistencija, kao i Kenard i Ostin Rivs, ali to nije bilo ni blizu dovoljno da se zaustavi nalet šampiona.

Serija je sada 3:0 i Oklahoma je na korak od još jedne “metle”, dok Lejkersima ostaje samo da pokušaju da spasu čast u narednom meču.

