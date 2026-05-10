Stiv Ker je dogovorio dvogodišnje produženje saradnje sa Golden Stejt Voriorsima, čime će ući u svoju 13. sezonu kao glavni trener franšize.

Prema pisanju ESPN-a, iskusni stručnjak je prihvatio novu ponudu kluba, a novi ugovor mu dodatno učvršćuje status jednog od najdugovečnijih i najuspešnijih trenera u modernoj NBA eri. Tokom njegovog mandata, Voriorsi su osvojili četiri šampionske titule.

Ker će i dalje biti najplaćeniji trener u NBA ligi, nakon što je u prethodnoj sezoni zarađivao oko 17,5 miliona dolara.

Proslavljeni trener Golden Stejt Voriorsa - Stiv Ker

Pregovori o nastavku saradnje uključivali su više sastanaka sa vlasnikom kluba Džo Lakobom i generalnim menadžerom Majkom Dunlivijem, a teme su bile budući pravac tima, stil igre i dugoročni plan razvoja rostera.

Iako se ranije spekulisalo da bi Ker mogao da završi saradnju, pa je čak i sam nagovestio mogućnost da ne produži ugovor, na kraju je ipak odlučeno da ostane u San Francisku.

Golden Stejt je prethodnu sezonu završio sa skorom 37–45, zauzeo 10. mesto na Zapadu i ispao u plej-inu od Finiks Sansa.

Ovim potezom, franšiza jasno pokazuje da i dalje računa na Kera kao ključnu figuru u završnici ere Stefa Karija i u prelaznom periodu ka novom timu budućnosti.