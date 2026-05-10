Slušaj vest

Pravi košarkaški šok viđen je u finalu FIBA Lige šampiona, gde je AEK imao trofej praktično u rukama, ali je na neverovatan način ispustio ogromnu prednost i ostao bez titule posle produžetka.

Trener AEK-a, Iskusni srpski košarkaški stručnjak Dragan Šakota, nije krio razočaranje posle utakmice.

"Čestitke Ritasu, igrali su do kraja, to je i poenta košarke. Bili su bolji. To što smo stigli do Fajnal fora čini sezonu uspešnom, finale još uspešnijim, ali naravno da ne možemo biti srećni što smo izgubili na ovaj način", poručio je Šakota.

Međutim, ono što posebno boli jeste način na koji je AEK ispustio kontrolu meča.

"Trebalo je da čujete moj intervju na poluvremenu, rekli su mi da smo odigrali savršenu odbranu. I to je bilo tačno, ali je sa druge strane bio izuzetno kvalitetan tim i trebalo je da izdržimo i u nastavku. Naša rotacija nije bila dovoljno široka, teško je igrati toliko jakih utakmica u kratkom periodu", objasnio je trener AEK-a.

Šakota je priznao da je u jednom trenutku osećao da prednost nije bezbedna, čak ni kada je bila dvocifrena.

"Čak i kada smo imali +20, imao sam osećaj da to nije dovoljno. Video sam da energija pada, kao kada vozite i lampica za gorivo se upali, a ne znate koliko još imate u rezervoaru."

On je otkrio i da je ključni trenutak bio loše odigran završni napad u regularnom delu.

"U poslednjem napadu smo pogrešili, pomagali smo bez potrebe i primili trojku. Da smo imali više vremena za pripremu, siguran sam da bismo bolje reagovali, ali na ovakvim turnirima morate imati širu rotaciju", zaključio je Šakota.

AEK je tako ostao bez trofeja na dramatičan i bolan način, u meču koji će se dugo prepričavati među navijačima.