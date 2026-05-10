Slušaj vest

U svom prvom nastupu u WNBA Jovana Nogić ostavila sjajan utisak i odmah pokazala da bi mogla da bude ozbiljno pojačanje za Finiks Merkjuri.

1/7 Vidi galeriju Jovana Nogić Foto: Instagram / screenshot

U ubedljivoj pobedi njenog tima nad ekipom Las Vegas Ejsis rezultatom 99:66, Jovana je bila jedna od glavnih figura meča, a debi je završila sa čak 19 postignutih poena i nizom poteza koji su podigli publiku na noge.

Nakon utakmice, srpska reprezentativka nije krila emocije i zadovoljstvo zbog ulaska u WNBA scenu.

"Samo sam srećna što sam ovde. Saigračice mi mnogo olakšavaju sve, i na terenu i van njega, pa mogu da igram opušteno i da uživam", rekla je Nogić.

Dodala je da joj sistem igre u Finiksu odgovara i da joj tim pomaže da se brzo uklopi u potpuno novi nivo košarke.

"Odbrana nam daje energiju i momentum za napad. Imamo sjajne igračice koje ti skidaju pritisak i čine sve jednostavnijim", istakla je srpska košarkašica.

Trener Finiksa Nejt Tibets takođe je imao reči hvale, naglašavajući koliko su međunarodne igračice danas važne za WNBA i koliko je Nogić pokazala potencijal već na prvom koraku.

On je dodao da su promene u ligi, uključujući novi kolektivni ugovor i bolje finansijske uslove, doprinele tome da sve više evropskih igračica dobija šansu da dođe u WNBA.