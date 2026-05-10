Đoan Penjaroja precrtao tri igrača Partizana zbog povreda pred meč protiv Bosne. Crno-beli traže pobedu za plasman u polufinale ABA lige.
odluka
ŠPANAC PRELOMIO! Penjaroja precrtao tri igrača u Partizanu!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bosne od 17.00 u drugom meču četvrtfinala plej-ofa ABA lige.
U prvoj utakmici odigranoj u Beogradu, Partizan je poveo sa 1:0 u seriji i u slučaju pobede u Sarajevu, plasiraće se u polufinale gde čeka boljeg iz duela Crvena zvezda - Cedevita Olimpija.
Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
Vidi galeriju
Trener crno-belih Đoan Penjaroja, odlučio je da zbog povrede precrta triling crno-belih asova za ovu utakmicu: Šejk Milton, Aleksej Pokuševski i MArio Nakić.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši