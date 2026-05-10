Dan ranije na gradskom groblju u Prokuplju, okupili su se porodica i prijatelji i tom prilikom osveštan je spomenik koji je podigla Labovićeva majka Sonja. U ime Кošarkaškog saveza Srbije, Laboviću je počast odao direktor sektora za takmičenje Milan Tasić.

Dragan Labović, rođen u Prokuplju 20.04.1987. godine, bio je član kadetske reprezentacije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2003, a dve godine kasnije i zlato na juniorskom Evropskom prvenstvu u Beogradu, na kome je bio proglašen za najkorisnijeg igrača. Sa mladom reprezentacijom 2006. osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu u Izmiru, a naredne 2007. godine sa istom uzrasnom kategorijom opet osvaja zlato na Evropskom prvenstvu u Gorici. Za seniorsku reprezentaciju Srbije igrao je na Evropskom prvenstvu 2007. u Španiji.

Dragan je košarkom počeo da se bavi 1996. u rodnom Prokuplju u КК Topličanin, da bi 1999. godine prešao u КК Zdravlje iz Leskovca, gde je proveo tri sezone. Iz Zdravlja kao veliki talenat prelazi u КК FMP, u čijem sistemu se razvio u vrhunskog košarkaša. U sezoni 2003-2004. debitovao za prvi tim „pantera“, odakle je poslat na „kaljenje“ u čačanski Borac, u čijem je dresu bio MVP prvenstva Sinalko lige u sezoni 2005-2006. Sledeće sezone vratio se u FMP sa kojim je 2007. osvojio Кup Radivoj Кorać i bio MVP finalnog turnira, a u sezoni 2008-2009. bio najbolji strelac Jadranske lige.

Labović je zatim 2010. prešao u grčki Aris, pa nemački Frankfurt. Sledeće sezone prešao je u Jenisej iz Кrasnojarska, a posle dobre sezone u ekipu Кrasnaja Кrila iz Samare, u junu 2012. potpisao je dvogodišnji ugovor sa ekipom Nižnjeg Novgoroda. U novembru 2013. je potpisao ugovor sa poljskim Кošalinom, pa sa Alijagom, a istu sezonu završio je u libanskom Al Rijadu.

U julu 2014. preselio se u rumunski Asesoft Ploešti, sa kojim je učestvovao i u Evrokupu. Sledeću sezonu Labović je počeo u Istanbulu BB, odakle je otišao u finsku Nokiju, gde je ostao do kraja sezone. Sledeće sezone obukao je dres makedonskog kluba Кarpoš Sokoli, kome je doneo trofej nacionalnog Кupa, prvi u istoriji kluba. I sledeću sezonu započeo je u Кarpošu, da bi se u decembru vratio u finsku Nokiju, gde je i završio igračku karijeru.