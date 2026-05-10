Ekipa Mege tako je završila sjajnu sezonu bez poraza, sa skorom 25:0 u našoj elitnoj juniorskoj ligi.

Meč je počeo u prilično jakom ritmu, u uvodnom delu igralo se koš za koš, a u 6. minutu 14:12. Vodila se velika borba za svaki poen, a Mega je imala blagu prednost tokom cele prve četvrtine, koja je završena 22:17.

U egalu je tekla i druga deonica, brzo je Dinamik prišao na 23:24 zahvaljujući raspoloženom Ostojiću, ali je odgovor imao Srzentić trojkom i dvojkom. Posle trojki Bačka i Savića, Mega je u 17. minutu podigla na 40:31. Pogodio je Gnjato trojku za prvu dvocifrenu prednost Mege 43:33, a na poluvreme se otišlo pri rezultatu 46:38.

Ništa novo nije donela treća deonica, Dinamik je jurio minus, a novu glavobolju doneo im je Bačko trojkom za „plus 12“ (55:43, 24. minut). Vratio se Dinamik u meč za samo tri minuta (55:60), ali je posle trojke odličnog Srzentića ponovo bilo 11 poena viška za Megu (67:56), kao i na kraju treće četvrtine – 69:58.

Igralo se koš za koš na startu poslednjeg perioda, odlični Miličić je smanjio na 64:73, ali Mega nije dozvoljavala rivalu da potpuno uhvati priključak, sve do 36. minuta i trojke Emrea i zakucavanja Aduramua za 71:75. Usledila je razmena poena, podigao je Кaralić sa linije penala na 80:73, a Miličić pogodio za 75:80. Nije Dinamik iskoristio dva napada, a Lilić pogodio dva, pa još jedan penal – 83:75, na 40 sekundi do kraja. Izgubio je Dinamik loptu, Кaralić fauliran i ubacio jedno slobodno bacanje (84:75). Ponovo Dinamik nije iskoristio napad, fauliran je Srzentić koji je sa dva penala stavio tačku na meč i veliku pobedu za prvaka Srbije.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Srzentić sa 23 poena (7 sk) i Bačko sa 21 poenom, a u ekipi Dinamika Popović sa 18 (7 as) i Miličić sa 15 poena.

U meču za treće mesto, Crvena zvezda je u neizvesnoj utakmici savladala Partizan – 73:71 (10:15, 25:24. 21:17, 17:15).

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Đurić sa 19 poena uz 9 skokova i Simjanovski sa 14 poena uz 8 skokova, a u ekipi Partizana Bojović sa 16 i Mijailović sa 14 poena (8 sk, 6 asisrtencija).