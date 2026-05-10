Slušaj vest

Košarkaši Partizana plasirali su u polufinale ABA lige.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Partizan je u drugoj utakmici savladao Bosnu u Sarajevu rezultatom 73:87 i sa 2:0 u seriji plasirao se u polufinale.

Crno-beli će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Crvena zvezda - Cedevita Olimpija (1:0.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Pre svega želim da čestitam Bosni, igrali su dobru sezonu u ABA ligi, takmičili su se veoma dobro i za nas, nije bilo lako da igramo sa njima. Mislim da je danas za nas bilo bolje nego prošlog puta, nismo imali iste probleme, posebno u skoku. Kontrolisali smo rezultat više ili manje, ali je jasno bilo, posebno u trećoj deonici igrali smo previše individualno, sa dosta izgubljenih lopti i u tim momentuima je Bosna igrala dobro, pogađala šuteve posle naših izgubljenih lopti. U momentima smo imali problem sa faulovima Karlika i Nik nije bio fit, ima loš osećaj u svom kolenu. Vrlo je bitan trenutak da kontrolišemo naše emocije, igrali smo bolje, u poslednjoj četvrtini smo kontrolisali rezultat i zaslužili da pobedimo."

Upitan je o potencijalnom večitom derbiju u polufinalu. Ipak, on se više fokusirao na probleme sa povredama.

"Ne, vreme je da mislimo o našim stvarima, malo sam zabrinut jer nam je prošla utakmica donela problem sa Miltonom, Nakićem takođe, i danas sa Nikom. Imamo jednu nedelju da pripremimo polufinale i videćemo ko će biti naš protivnik", izjavio je Đoan Penjaroja.

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN SE MUČIO, PA RAZBIO ŽILAVU BOSNU: Crta se večiti derbi u polufinalu ABA lige - Crvena zvezda na potezu!
BOSNA.jpg
KošarkaŠPANAC PRELOMIO! Penjaroja precrtao tri igrača u Partizanu!
Đoan Penjaroja
KošarkaCRNO-BELI GOSTUJU U SARAJEVU! Evo gde možete da gledate utakmicu Bosna - Partizan!
Partizan - Bosna 060526_035.jpg
KošarkaMEGA I DINAMIK U FINALU: Večiti derbi za treće mesto!
dinamik.jpg

Atmosfera na utakmici Seltik - Rendžers Izvor: Kurir sport