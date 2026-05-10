"Pre svega želim da čestitam Bosni, igrali su dobru sezonu u ABA ligi, takmičili su se veoma dobro i za nas, nije bilo lako da igramo sa njima. Mislim da je danas za nas bilo bolje nego prošlog puta, nismo imali iste probleme, posebno u skoku. Kontrolisali smo rezultat više ili manje, ali je jasno bilo, posebno u trećoj deonici igrali smo previše individualno, sa dosta izgubljenih lopti i u tim momentuima je Bosna igrala dobro, pogađala šuteve posle naših izgubljenih lopti. U momentima smo imali problem sa faulovima Karlika i Nik nije bio fit, ima loš osećaj u svom kolenu. Vrlo je bitan trenutak da kontrolišemo naše emocije, igrali smo bolje, u poslednjoj četvrtini smo kontrolisali rezultat i zaslužili da pobedimo."