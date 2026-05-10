U okviru 30. kola turske Superlige igrao se istanbulski derbi – Bešiktaš je ugostio Galatasaraj.

Posle 40 minuta velike borbe, ekipa Dušana Alimpijevića izgubila je pred svojim navijačima 82:89.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

Bešiktaš je tako ostao na deobi prvog mesta sa Fenerbahčeom, oba tima imaju po 24 pobede, ali aktuelni šampion ima utakmicu manje. Zanimljivo je da će ekipa srpskog selektora upravo sa Fenerom odigrati poslednji meč ligaške faze, dok će sastav Šarunasa Jasikevičijusa imati još jedan meč do plej-ofa.

Kako bilo, Crni orlovi su tokom čitavog susreta jurili rezultat. Gubili su i sa 17 razlike u trećoj četvrtini, uspeli su da prepolove zaostatak, ali nisu imali snage za više.

Tim Đanmarka Poceka je do trijumfa vodio Džejms Palmer sa 20 postignutih poena, a ispratili su ga Džerom Robinson sa 17 i Fabijan Vajt sa 15 poena.

Što se tiče Bešiktaša, Alimpijević nije na raspolaganju imao Džonu Metjuza, dok je Ante Žižić postigao tek dva poena za 17 i po minuta. Najbolji je bio Devon Dotson sa 15 poena i devet asistencija, 11 poena je postigao Sertač Šanli, dok su dvocifreni bili još Vito Braun i Brinton Lemar sa po 10 postignutih poena.

