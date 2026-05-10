Košarkaši Dubaija plasirali su se u polufinale plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

ABA liga 2025/26

Evroligaš iz Ujedinjenih Arapskih Emirata savladao je kao gost Spartak u Subotici rezultatom 88:84 u drugoj utakmici četvrtfinala i sa 2:0 u pobedama slavio u seriji.

Protivnik Dubaija u polufinalu biće bolji iz serije u kojoj se sastaju Budućnost i rumunski Kluž, a oni će "majstoricu" odigrati u utorak u "Morači".

Najbolji tim u "regularnom" delu sezone do pobede u "Dudovoj šumi" predvodio je raspucani Džanan Musa sa 27 poena, a odličan je bio i centar Mfiondu Kabengele koji je ostvario dabl-dabl učinak od 14 poena i 12 skokova.

Bolji od ostalih u redovima Spartaka Danilo Nikolić sa 17 poena.