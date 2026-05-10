Košarkaši Borca savladlai su TFT Skoplje i opstali u ABA ligi.

Borac je savladao TFT Skoplje u doigravanju sa 2-0. Posle ubedljive pobede u Čačku, u nedelju uveče aktuelni abaligaš je slavio i u Skoplju sa preko 30 razlike - 97:65.

Igra Skoplja, koji je inače bio sedmi na tabeli pred plej-of ABA 2 lige, raspala se u poslednjoj četvrtini, koju su Čačani rešili u svoju korist sa čak 24:9.

Najbolji kod pobednika bili su Uskoković sa 23, Čarapić sa 20 i Nikolić sa 17 poena, dok su se na drugoj strani istakli Gordon sa 18, odnosno Stenli sa 15 poena.

Podsetimo, iz ABA lige je ispao Split, a u istu se plasirao Široki Brijeg.

