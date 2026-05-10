Borac Čačak je savladao TFT Skoplje sa 2-0 u doigravanju i obezbedio opstanak u ABA ligi za sezonu 2026/27.
Borac je savladao TFT Skoplje u doigravanju sa 2-0. Posle ubedljive pobede u Čačku, u nedelju uveče aktuelni abaligaš je slavio i u Skoplju sa preko 30 razlike - 97:65.
Igra Skoplja, koji je inače bio sedmi na tabeli pred plej-of ABA 2 lige, raspala se u poslednjoj četvrtini, koju su Čačani rešili u svoju korist sa čak 24:9.
Najbolji kod pobednika bili su Uskoković sa 23, Čarapić sa 20 i Nikolić sa 17 poena, dok su se na drugoj strani istakli Gordon sa 18, odnosno Stenli sa 15 poena.
Podsetimo, iz ABA lige je ispao Split, a u istu se plasirao Široki Brijeg.
