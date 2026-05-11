ŠOK - VEMBANJAMA IZBAČEN SA UTAKMICE! Pobesneo, pa divljački laktom udario u lice rivala! Sve je "zakuvao" čovek koji je Jokića sramno provocirao! (VIDEO)
Košarkaši Minesote savladali su pred svojim navijačima San Antonio Sparse 114:109 i izjednačili u polufinalnoj seriji Zapada na 2:2, a meč je obeležilo isključenje superstara gostujućeg tima - Viktora Vembanjame.
Mladi Francuz isključen već u drugoj četvrtini, pošto je divljački laktom udario Naza Rida.
Incident je počeo kada je Wembanjama uhvatio ofanzivni skok posle promašenog šuta, ali je u gužvi ispod koša na njega nasrnuo Džejden Mekdanijels, koji ga je grubo pritisnuo (slične stvari radio je i protiv Nikole Jokića). Isfrustrirani Vembi, zamahnuo je laktom i pogodio Reida u predelu vilice i vrata.
Sudije su odmah signalizirale prekršaj, a nakon video-provere dosuđen je "flagrant 2", što je automatski značilo isključenje iz igre
Trener Spursa, Mič Džonson, bio je iskren i oštar:
"Ljudi ga guraju, tuku, pritiskaju… a neko mora da ga zaštiti. Ako ne, on mora sam. Ovo je postalo odvratno, ali on ne može stalno da trpi."
Zanimljivo, Vembanjami je ovo prvo isključenje u NBA karijeri. Ujedno, ovo je najranije isključenje jednog All-Stara u istoriji plej-ofa, a timovi u toj situaciji beleže samo 1 pobedu od 8 mečeva!
Vembanjamu sada čeka minimum kazne od 2.000 dolara i moguću dodatnu suspenziju od NBA lige.