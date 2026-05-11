Košarkaši Minesote savladali su pred svojim navijačima San Antonio Sparse 114:109 i izjednačili u polufinalnoj seriji Zapada na 2:2, a meč je obeležilo isključenje superstara gostujućeg tima - Viktora Vembanjame.

Mladi Francuz isključen već u drugoj četvrtini, pošto je divljački laktom udario Naza Rida.

Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza! Foto: David Berding / Getty images / Profimedia, Screenshot

Incident je počeo kada je Wembanjama uhvatio ofanzivni skok posle promašenog šuta, ali je u gužvi ispod koša na njega nasrnuo Džejden Mekdanijels, koji ga je grubo pritisnuo (slične stvari radio je i protiv Nikole Jokića). Isfrustrirani Vembi, zamahnuo je laktom i pogodio Reida u predelu vilice i vrata.

Sudije su odmah signalizirale prekršaj, a nakon video-provere dosuđen je "flagrant 2", što je automatski značilo isključenje iz igre

Trener Spursa, Mič Džonson, bio je iskren i oštar:

"Ljudi ga guraju, tuku, pritiskaju… a neko mora da ga zaštiti. Ako ne, on mora sam. Ovo je postalo odvratno, ali on ne može stalno da trpi."

Zanimljivo, Vembanjami je ovo prvo isključenje u NBA karijeri. Ujedno, ovo je najranije isključenje jednog All-Stara u istoriji plej-ofa, a timovi u toj situaciji beleže samo 1 pobedu od 8 mečeva!

Vembanjamu sada čeka minimum kazne od 2.000 dolara i moguću dodatnu suspenziju od NBA lige.