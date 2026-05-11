Slušaj vest

Metla! Košarkaši Njujork Niksa izborili su plasman u finale Istočne konferencije NBA lige pošto su sa ubedljivih 4:0 u seriji završili posao protiv Filadelfije.

U četvrotom meču, koji je odigran u Filadelfiji, Niksi su deklasirali Sikserse sa 144:114!

Zanimljivo, ovo je prvi put još od 1999. godine i serije protiv Atlanta Hoksa da su Niksi uspeli da ostvare "metlu" u ovoj fazi NBA plej-ofa

Džoel Embid i ekipa nisu imali odgovora na bespoštednu vatru Majlsa Mekbrajda i Džejlena Bransona, koji su predvodili Njujorčane sa 25, odnosno 22 poena.

Niksi su pucali kao iz topa – pogodili su čak 25 trojki ukupno u meču, izjednačivši rekord NBA plej-ofa! Mekbrajd je bio brutalno precizan, sa četiri od četiri trojke u prvoj četvrtini, dok je tim na poluvremenu imao vođstvo od 81:57.

Filadelfiju je predvodio Embid sa 24 poena, ali to nije bilo ni približno dovoljno, dok je Tajris Maksi dodao 17 poena. Ipak, ovo je još jedna sezona za Embida koju su obeležile povrede i porazi – Siksersi nisu prošli drugo kolo plej-ofa još od 2001. godine.

Trener Njujorka Majk Braun bio je presrećan:

"Moji momci su pokazali fokus, energiju i trud na nivou koji je teško pobediti. Ovo je rezultat sjajne igre i posvećenosti detaljima."

Za Njujork je drugo poluvreme bila puka formalnost – i sada svi gledaju finale, gde ih čeka pobednik serije Klivlend – Detroit, trenutno 2:1 za Pistons.