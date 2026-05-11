Košarkaši Minesote pobedili su na svom terenu San Antonio sa 114:109 i tako izjednačili na 2:2 u polufinalu Zapadne konferencije.

Najzaslužniji za pobedu Minesote bio je Entoni Edvards koji je postigao 16 od svojih 36 poena u četvrtoj četvrtini.

Naz Rid je, takođe, odigrao bitnu ulogu u ovoj utakmici pošto je zbog faula nad njim prva zvezda San Antonija Viktor Vembanjama zaradio isključenje u drugoj četvrtini. Rid je utakmicu završio sa 15 poena i devet skokova.

Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza!

U timu San Antonija najbolji su bili Dearon Foks i Dilan Harper sa po 24 poena, dok je Stefon Kasl dodao 20.

San Antonio je domaćin pete utakmice u noći utorak na sredu, a da li će na tom meču imati pomoć Vembanjame znaće se posle odluke lige.