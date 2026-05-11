Viktor Vembanjama, superstar San Antonio Sparsa, isključen je iz utakmice protiv Minesote, pošto je laktom udario u glavu igrača Timbervulvsa Naza Rida.

Incident se dogodio početkom druge deonice, kada je 224 cm visoki Vembanjama uhvatio ofanzivni skok. Tada mu je prišao Džejden Mekdanijels, snažno ga pritisnuo i “zakuvao” haos ispod koša. Frustrirani Vembi zamahnuo je laktom i pogodio Rida u predelu vilice i vrata.

Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza!

Sudije su prvo dosudile običan faul, ali nakon video-provere dodeljen je "flagrant 2", što je automatski značilo isključenje iz igre.

Pogledajte nesportski potez Francuza, kome je ovo prvo isključenje u NBA karijeri:

