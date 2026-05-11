Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je u razgovoru za španske medije zašto još uvek nije obavio dugo očekivani razgovor sa legendarnim Željkom Obradovićem.

Kada je nakon Obradovića preuzeo Partizan, Penjaroja je istakao da izuzetno ceni trofejnog stručnjaka i da sa njim ima dobar odnos. U više navrata je poručio da planira da pozove Željka i obavi razgovor sa njim, ali to još uvek nije uradio. Sada je otkrio i zašto.

"Još uvek nisam, ali planiram. Kada sam stigao, nisam želeo dodatne informacije ni sa jedne strane, želeo sam da se fokusiram na svoj posao i svoju ideju. Sa Željkom imam dobar odnos, ali se još nismo sreli. Uskoro ćemo sigurno razgovarati", ispričao je Penjaroja za "Gigantes".

"Bez obzira na moje poštovanje prema njemu kao treneru, on je legenda Beograda. I jasno je da, ako neko želi dobro Partizanu, onda je to on, jer je Partizan deo njegovog života. Možda je moja greška što ga nisam pozvao ranije, ali ritam utakmica je potpuno ludilo", dodao je španski trener.

Osvrnuo se malo i na atmosferu koja je vladala u klubu kada je stigao u Beograd.

"Navijači, koji su verovatno najbolji na svetu, tamo vas ili vole ili mrze. Sve to nije pomagalo. A najvažnija stvar, bez ikakve sumnje, bila je činjenica da je najveća legenda srpske košarke, Željko Obradović, napustio klub. Zatekao sam otprilike ono što sam i očekivao, možda čak i malo intenzivnije, jer tek kada dođete tamo počnete da shvatate kako ljudi funkcionišu, kakva je njihova strast i emocija prema klubu. Iz naše perspektive to ponekad deluje preterano, ali vam vremenom postane jasno šta zapravo znači biti trener Partizana", istakao je Đoan Penjaroja.