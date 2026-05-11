Šok i neizvesnost u Filadelfiji!

Kamerunac je priznao da nije siguran da će naredne sezone nositi dres Siksersa.

Niksi su sa ubedljivih 4:0 slavili u polufinalnoj seriji Istočne konferencije NBA lige, pošto su u četvrtom meču na gostujućem terenu ponizili Filadelfiju rezultatom 144:114.

Embid je ubacio 24 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne popularna "metla".

Nakon meča, vidno razočarani centar govorio je emotivno o porazu, ali i svojoj trenutnoj situaciji.

"Boli me svaki poraz. Želim da pobeđujem više od bilo koga, ali ovo boli… Nisam uspeo," rekao je Embid, pa dodao reči koje su zapalile NBA svet.

"Idem kući da budem sa porodicom, sa decom, sa ženom… i da razmislim o svemu. Verujem da sam dobra osoba, ali košarka je nemilosrdna."

Međutim, pravi šok usledio je kada je govorio o budućnosti – i praktično otvorio vrata odlasku iz Filadelfije.

"Ne znam ko će ostati u timu. Iskreno, ne znam ni da li ću ja biti ovde sledeće sezone. Sve je otvoreno… videćemo," izjavio je Embid, ostavljajući navijače u potpunoj neizvesnosti.

Bivši MVP je i pored problema sa povredama ove sezone imao respektabilne brojke, ali ni to nije bilo dovoljno da Siksersi izbegnu još jedno razočaranje u plej-ofu.

Sada se u Filadelfiji postavlja jedno pitanje koje niko ne želi da čuje – da li je ovo kraj Embidove ere u Siksersima?

Atmosfera je napeta, a njegove reči već su pokrenule lavinu spekulacija širom NBA lige.