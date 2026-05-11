Spektakularna partija Entonija Edvardsa pretvorila se u jednu od najemotivnijih priča NBA plej-ofa.

Zvezda Minesote je sa 36 poena predvodila Timbervulvse do velike pobede nad Sparsima u četvrtoj utakmici polufinala Zapada, ali ono što se desilo posle meča dirnulo je ceo košarkaški svet.

U trenutku kada je pritisak bio ogroman i kada je Minesota morala da reaguje kako ne bi upala u veliki zaostatak u seriji, Edvards je preuzeo odgovornost i odigrao utakmicu koja će se dugo pamtiti – ne samo zbog statistike, već i zbog emocija koje su je pratile.

Nakon poslednjeg zvižduka, vidno potresen, otkrio je da mu je ovaj meč imao mnogo dublje značenje.

“Danas je Dan majki. Samo sam želeo da pobedim za svoju majku… nisam mogao da izgubim ovu utakmicu zbog nje,” rekao je Edvards, jedva zadržavajući emocije.

Njegova životna priča nosi posebnu težinu. I majka i baka su mu preminule od teške bolesti dok je bio još dečak, a od tada svaku utakmicu igra sa posebnim motivom i sećanjem na njih. Broj koji nosi na dresu za njega ima duboko lično značenje i stalni je podsetnik na ono što ga gura napred.

Na parketu je bio nezaustavljiv – energija, eksplozija i hladnokrvnost u ključnim momentima doneli su Minesoti izjednačenje u seriji i potpuno vratili momentum pred naredni duel.

Edvards već sada igra jedan od najimpresivnijih plej-ofova u ligi, a statistika kaže da je stigao do čak 18 utakmica sa 30+ poena u doigravanju pre 25. godine, čime se svrstava među elitu NBA istorije.

Ali ove noći, brojke su bile u drugom planu. Ostala je priča o sinu koji igra za uspomenu na majku – i o pobedi koja znači mnogo više od košarke.