Partizan je rutinski završio posao protiv Bosne i pobedom od 87:73 overio plasman u polufinale ABA lige, ali slavlje crno-belih pokvario je trenutak koji je zabrinuo sve navijače – povreda iskusnog plejmejkera Nika Kalatesa.

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana

Grčki košarkaš je tokom meča dobio neugodan udarac u koleno, nakon čega se vidno žalio na bol i više nije izlazio na parket u drugom poluvremenu. U tim trenucima zavladala je prava panika među pristalicama Partizana, posebno jer je Kalates jedan od ključnih igrača ekipe u završnici sezone.

Trener Partizana Đoan Penjaroja nije krio zabrinutost tokom utakmice, ali poslednje informacije ipak donose olakšanje crno-belima.

Prema prvim procenama, ne radi se o ozbiljnijoj povredi, već je odluka da Kalates presedi drugo poluvreme doneta iz predostrožnosti kako bi se izbegao veći rizik pred najvažnije utakmice sezone.

Očekuje se da će iskusni Grk biti spreman za nastavak plej-ofa ABA lige i polufinalne duele koji slede.

Partizan sada čeka protivnika u borbi za finale, a to će biti pobednik serije između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, gde crveno-beli trenutno imaju prednost od 1:0.