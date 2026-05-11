Košarkaški klub Dubai već uveliko radi na jačanju tima za narednu sezonu i očigledno je da pažljivo razmišljaju.

Čeka ih mnogo utakmica i u idućoj kampanji. Borba u ABA ligi i Evroligi izvlači najbolje od igrača stoga im je potreban širok roster.

Mamadu Dijakite, Eli Okobo, Džered Blosomgejm su samo neka od imena koja bi mogla da potpišu za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a biće interesantno videti i koga će dovesti za trenera.

Za to vreme navodno završavaju i Daviona Minca, javlja Sportando. Američki bek je ove sezone igrao za nemački Vircburg i prosečno je beležio 15.6 poena u FIBA Ligi šampiona. Usput, u Bundesligi je na 16.6 poena.

On svakako ne bi bio prva opcija za evroligaške utakmice, ali bi u ABA ligi i te kako dobijao minutažu.

