Slušaj vest

Međutim trener crno-belih Đoan Penjaroja bio je zabrinut posle meča zbog kadrovske situacije u timu.

Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Španski stručnjak je otkrio da se Nik Kalates tokom meča požalio na „loš osećaj u kolenu“, što je automatski izazvalo zabrinutost među navijačima crno-belih.

Posebno jer problema sa kolenom već ima Šejk Milton, dok su drugi duel sa Bosnom zbog lakših povreda propustili Mario Nakić (noga) i Aleksej Pokuševski (zglob).

Ipak, iskusni grčki plejmejker nije ozbiljnije povređen i očekuje se da bude spreman za polufinale regionalnog takmičenja protiv boljeg iz serije između Crvene zvezde i Cedevite Olimpije (Zvezda vodi 1-0), saznaje "Meridijan sport".

Kalates je vremenom izrastao u jednog od najvažnijih igrača u Penjarojinom sistemu, što je pokazao i na startu četvrtfinalne serije protiv Bosne, kada je krajem prve četvrtine pokrenuo Partizan i bio jedan od najboljih pojedinaca u redovima crno-belih.

Ne propustiteKošarkaPOZNATO STANJE NIKA KALATESA POSLE POVREDE U SARAJEVU: Crno-beli strahovali od najgoreg, sada mogu da odahnu!
Nik Kalates
Evroliga"TA SITUACIJA SA MNOM I SPANULISOM..." Nik Kalates otvorio dušu pred večiti derbi: Nije bilo očekivano...
PARTIZAN-BARCELONA_092.jpg
Evroliga"UKOLIKO U TOME USPEMO, IMAĆEMO DOBRU ŠANSU..." Kalates otkrio šta će biti presudno protiv Virtusa! Crno-beli ovo moraju da urade ukoliko žele da pobede!
PARTIZAN-BARCELONA_092.jpg
KošarkaPLEJMEJKER PARTIZANA DOLAZI KOD TRINKIJERIJA? Ovo se Grobarima neće dopasti - isplivali detalji, PAOK želi baš njega da angažuje!

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot