Međutim trener crno-belih Đoan Penjaroja bio je zabrinut posle meča zbog kadrovske situacije u timu.

Nik Kalates u dresu Partizana

Španski stručnjak je otkrio da se Nik Kalates tokom meča požalio na „loš osećaj u kolenu“, što je automatski izazvalo zabrinutost među navijačima crno-belih.

Posebno jer problema sa kolenom već ima Šejk Milton, dok su drugi duel sa Bosnom zbog lakših povreda propustili Mario Nakić (noga) i Aleksej Pokuševski (zglob).

Ipak, iskusni grčki plejmejker nije ozbiljnije povređen i očekuje se da bude spreman za polufinale regionalnog takmičenja protiv boljeg iz serije između Crvene zvezde i Cedevite Olimpije (Zvezda vodi 1-0), saznaje "Meridijan sport".

Kalates je vremenom izrastao u jednog od najvažnijih igrača u Penjarojinom sistemu, što je pokazao i na startu četvrtfinalne serije protiv Bosne, kada je krajem prve četvrtine pokrenuo Partizan i bio jedan od najboljih pojedinaca u redovima crno-belih.