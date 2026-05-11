- Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će verovatno biti na jedan - dva poseda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo skok u napadu jer su tu posebno agresivni. Igraju organizovao, što znači da moramo biti strpljivi, u odbrani da komuniciramo dobro, a u napadu da ne izgubimo ritam koji je u Beogradu bio sasvim dobar - rekao je trener Obradović, a prenosi sajt kluba.