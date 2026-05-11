Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u utorak od 19.00 Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani.

Crveno-beli" vode 1:0 u seriji nakon što su pre četiri dana pobedili rezultatom 101:92. 

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uoči tog duela oglasio se trener Zvezde Saša Obradović:

- Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će verovatno biti na jedan - dva poseda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo skok u napadu jer su tu posebno agresivni. Igraju organizovao, što znači da moramo biti strpljivi, u odbrani da komuniciramo dobro, a u napadu da ne izgubimo ritam koji je u Beogradu bio sasvim dobar - rekao je trener Obradović, a prenosi sajt kluba.

Kako je navela Zvezda, u Ljubljani će igrati bez dva povređena plejmerkera Kodija Miler Mekintajera i Stefana Miljenovića, a Čima Moneke koji je doživeo povredu šake na poslednjem treningu pred prvu utakmicu odradio je trening i putovaće sa ekipom u Ljubljanu.

