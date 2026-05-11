Slušaj vest

Superzvezda San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama neće biti dodatno kažnjen nakon isključenja u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije protiv Minesota Timbervulvsa.

Kako prenosi Šems Čaranija, Vembanjama biće na raspolaganju svom timu u petom meču serije, koji se u noći između utorka i srede igra u San Antoniju.

Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza! Foto: David Berding / Getty images / Profimedia, Screenshot

Incident se dogodio u drugoj četvrtini četvrte utakmice, kada je Vembanjama tokom borbe za ofanzivni skok laktom udario Naza Rida u predelu vrata.

Rezultat u seriji trenutno je izjednačen - 2:2.

Ne propustiteKošarkaBRUTALAN UDARAC U LICE! Pogledajte zašto je Vembanjama izbačen sa utakmice! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
FudbalLALATOVIĆ OTKRIO KO JE KATAIJA DOVEO U ZVEZDU: Sedimo, Terza, Kokeza i ja...
VOJVODINA-NOVI PAZAR_37.JPG
TenisMEĐEDOVIĆ POSLE VELIKOG TRIJUMFA U RIMU: Sjajno je imati Novaka uz sebe...
profimedia-1093159881.jpg
FudbalLEGENDARNI BRAZILAC ZAVEO DRUGARICU BIVŠE DEVOJKE: Vodi je svuda po Evropi, mlađa je od njega 34 godine...
profimedia0068559578.jpg

BONUS VIDEO:

Proslava Hamada Međedovića u Rimu Izvor: Arena sport 2