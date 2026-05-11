Viktor Vembanjama neće biti kažnjen nakon isključenja u četvrtoj utakmici protiv Minesote, biće spreman za peti meč.
frka
PALA ODLUKA! Viktor Vembanjama neće biti kažnjen nakon isključenja!
Superzvezda San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama neće biti dodatno kažnjen nakon isključenja u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije protiv Minesota Timbervulvsa.
Kako prenosi Šems Čaranija, Vembanjama biće na raspolaganju svom timu u petom meču serije, koji se u noći između utorka i srede igra u San Antoniju.
Vembanjama isključen zbog nesportskog poteza! Foto: David Berding / Getty images / Profimedia, Screenshot
Incident se dogodio u drugoj četvrtini četvrte utakmice, kada je Vembanjama tokom borbe za ofanzivni skok laktom udario Naza Rida u predelu vrata.
Rezultat u seriji trenutno je izjednačen - 2:2.
