NBA liga se sprema za transfer leta!

Janis Adetokumbo bi mogao da napusti Milvoki Bakse, pošto su Baksi spremni da saslušaju ponude za svog najvećeg superstara, prenosi "ESPN".

Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema navodima američkih medija, klub već otvara pregovore pred NBA draft, a očekuje se ogromno interesovanje širom lige. Prioritet Milvokija je da zauzvrat dobije mladog igrača i visoke pikove.

Janis je navodno već mesecima nezadovoljan situacijom u klubu, a sezona bez plasmana u završnicu dodatno je pojačala priče o odlasku. Konačna odluka trebalo bi da bude doneta u narednih nekoliko nedelja, pred draft krajem juna.

Posebno se prati situacija oko nekoliko velikih NBA franšiza koje traže novu superzvezdu za napad na titulu, pa bi Grk mogao da izazove pravi domino efekat na tržištu.

Janis je godinama bio zaštitno lice Milvoki Baksa i čovek koji je doneo šampionski prsten 2021. godine, zbog čega bi njegov eventualni odlazak predstavljao istorijski potres za klub. Ukoliko dođe do trejda, očekuje se jedan od najvećih paketa u istoriji NBA lige.

