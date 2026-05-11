Zvezda vodi sa 1:0 u seriji i u slučaju trijumfa izboriće plasman u polufinale ABA lige i zakazati večiti derbi sa Partizanom.

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović rekao je pred ovaj meč da će njegov tim morati da odigra bolje u odbrani ukoliko želi da izbori majstoricu.

"Moramo da pokušamo da prikažemo pre svega bolju odbrambenu partiju nego u Beogradu na prvoj utakmici. U napadu je ta utakmica bila sasvim na solidnom nivou. Svesni smo protiv koga igramo i kakav kvalitet je sa druge strane. Na praktično svim pozicijama imamo manjak i u visini i u fizičkoj snazi, ali momci su spremni za borbu. Očekujem pravu, poštenu i borbenu utakmicu. Nadam se da će doći i naši navijači da nas podrže, da nas bodre i daju nam dodatnu energiju koja nam je na ovakvim mečevima neophodna", rekao je Mitrović.

Svestan je i toga da njegovi izabranici moraju da budu na visokom nivou protiv evroligaškog tima.

"Ako želimo da pobedimo Crvena zvezda, moraćemo da igramo iznad svojih mogućnosti, iznad svog uobičajenog nivoa. Protiv njih smo ovde već ostvarili važnu pobedu i voleo bih da to uspemo da ponovimo i da seriju još ne završimo. Videli ste kakve je šuteve pogađao Nvorа. To su bili teški šutevi sa sedam metara, preko ruke, zaista vrhunska i majstorska rešenja. Za ovakvu utakmicu protiv takvog tima, mora i kod nas neko da pogodi neki izuzetan koš, uloži dodatni napor i doprinese kojim skokom više.Uvek naglašavam da je protiv tako atletskih igrača veoma teško igrati, a upravo su skokovi u napadu u određenim trenucima bili i presudan faktor. Pripremali smo se sasvim normalno, uspeli smo i malo da se odmorimo. Odigrali smo utakmicu domaćeg prvenstva, a osim toga nije bilo nikakvih posebnih priprema. U ponedeljak smo odradili deo treninga, a u utorak pre podne nas očekuje još nekoliko završnih detalja i to je to", poručio je Mitrović.

Utakmica je na programu u u utorak u Ljubljani sa početkom u 19 časova.