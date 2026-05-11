Crvena zvezda je u polufinalu pobedila Slogu 78:73 (15:23, 23:18, 22:17, 18:15). Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Tanović sa 27 poena (6 sk, 4 as), pratile su je Zlatić sa 14 i Popović sa 12 poena (7 sk, 5 as). U ekipi Sloge, najbolje su bile Jeverica sa 19, Rakić sa 17 (8 sk), dok su Erić i Paunović postigle po 10 poena.

U drugom polufinalu, Novosadska ŽКA je bila bolja od ekipe Mege Super 82:63 (22:16, 28:16, 15:20, 17:11). Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Nađa Maksimović sa 23 poena, uz 11 skokova i šest asistencija, dok je Jovana Maksimović ubacila 19 poena. Кod Mege Super, Nevena Petrović je postigla 37 poena uz 11 uhvaćenih lopti.

Meč za treće mesto između Sloge i Mege Super na programu je u utorak 12. maja od 16.00 sati, dok je finale Crvena zvezda – Novosadska ŽКA zakazano za 18.30 časova.