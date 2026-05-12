Košarkaši Klivlenda pokazali su zube kada je bilo najpotrebnije, a čovek odluke bio je nestvarni Donovan Mičel, koji je odigrao partiju za pamćenje i praktično sam srušio Detroit Pistonse!

Klivlend je slavio 112:103 i izjednačio u seriji na 2:2, ali rezultat je pao u drugi plan zbog brutalne eksplozije Mičela u drugom poluvremenu. NBA zvezda ubacila je neverovatnih 39 poena za samo dve četvrtine i tako izjednačila plej-of rekord legendarnog Erika "Slipija" Flojda iz 1987. godine!

Publika je gledala košarkaško ludilo! Mitčel je meč završio sa 43 poena, a posebno je dominirao tokom nestvarne serije Klivlenda od 24:0, koja je potpuno slomila Detroit. Kavsi su od minusa na poluvremenu (52:56) za nekoliko minuta pretvorili meč u jednosmernu ulicu.

Mičel je u toj furioznoj seriji ubacio čak 15 poena i izgledao kao čovek sa druge planete. Trojke, prodori, slobodna bacanja – sve je ulazilo! Imao je čak i šansu da obori rekord i upiše istorijskih 40 poena za poluvreme, ali je promašio drugo slobodno bacanje na 27 sekundi pre kraja.

Ni sjajni Džejms Harden sa 24 poena i 11 asistencija nije mogao da ostane u prvom planu pored razgoropađenog Mičela, dok je Evan Mobli dodao 17 poena uz čak pet blokada i tri ukradene lopte.

Na drugoj strani, Karis Levert je bio najefikasniji sa 24 poena, dok je Kejd Kaningem potpuno ugušen i zaustavljen na samo 19 poena – prvi put ispod 20 u ovogodišnjem plej-ofu!

Detroit je imao nalet i ozbiljno pretio, ali kada je Mičel ubacio u petu brzinu, Pistonsi su jednostavno nestali sa parketa. Klivlend je u jednom trenutku imao i ogromnih +21, a cela dvorana skandirala je ime čoveka koji je režirao jednu od najvećih plej-of partija poslednjih godina.

Serija se sada seli u Detroit.

