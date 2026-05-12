Košarkaši Oklahome izborili su plasman u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su počistili Lejkerse sa maksimalnih 4:0 u seriji!

Tanderi su demonstrirali silu protiv slavne franšize iz LA, koja bez Luke Dončića jednostavno nije imala dovoljno oružja za aktuelnog šampiona.

U četvrtom meču u seriji Oklahoma je slavila rezulatatom 115:110.

Iako su Lejkersi pokušali da produže seriju i pruže ozbiljniji otpor, Oklahoma je i ovoga puta pokazala zašto je glavni favorit za titulu. Duel je bio neizvestan do same završnice, ali kada je bilo najpotrebnije, Tanderi su ubacili u višu brzinu i ugasili svaku nadu tima iz Los Anđelesa.

Tokom druge četvrtine Oklahoma je imala i dvocifrenu prednost, ali su se Lejkersi vratili zahvaljujući raspoloženim šuterima. Međutim, iskustvo i hladnokrvnost tima iz Oklahome odlučili su pobednika u poslednjim minutima.

Heroj večeri bio je nezaustavljivi Šej Gildžes-Aleksander, koji je zatrpao koš rivala sa 35 poena. Sjajnu podršku imao je u Mičelu, koji je dodao 28 poena i bio ključan u finišu meča.

Na drugoj strani ni odlične partije Hačimure sa 27 poena, Ostina Rivsa sa 25 i Lebrona sa 24 poena nisu bile dovoljne da spreče popularnu "metlu".

Posebno boli činjenica da su Lejkersi izgledali potpuno bezidejno bez Luke Dončića, čiji je izostanak bio ogroman udarac za ambicije ekipe. Navijači su očekivali čudo, ali umesto preokreta usledila je surova realnost – Oklahoma je bila prejaka.

