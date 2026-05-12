Slovenački superstar i NBA as Luka Dončić, koji je iza sebe imao sezonu punu uspona u dresu Los Anđeles Lakersa pre nego što ga je zaustavila povreda, sada je otkrio da ovog leta ipak neće nositi dres reprezentacije Slovenije - ali razlog nije sportske prirode.

Dončić je putem Instagrama podelio emotivnu poruku u kojoj je otkrio da prolazi kroz komplikovan proces borbe za starateljstvo nad svojim ćerkama, što je u ovom trenutku presudno uticalo na njegovu odluku.

"Moje ćerke su moj ceo svet i uvek su ispred svega. U periodu kada vodim borbu za zajedničko starateljstvo, morao sam da donesem veoma tešku odluku između obaveza prema reprezentaciji i vremena koje želim da provedem sa njima. Poslednjih osam meseci bilo je izuzetno teško da ih viđam", poručio je Dončić.

On je dodao da mu je posebno teško što neće moći da pomogne nacionalnom timu, ali da u ovom trenutku nema važnijeg prioriteta od porodice:

"Dao sam sve za Sloveniju i uvek ću to činiti srcem, zato me boli što neću igrati ovog leta. Ipak, kao otac, moram da budem uz svoje ćerke."

Sloveniju uskoro očekuju važni izazovi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - 3. jula gostuju Estoniji, dok tri dana kasnije na domaćem terenu dočekuju Švedsku, ali bez svoje najveće zvezde.

Prekid veridbe i bitka za starateljstvo

Slovenački superstar prolazi kroz jedan od najtežih perioda u privatnom životu.

Luka i njegova bivša verenica, Anamarija Goltes, zvanično su okončali dugogodišnju vezu, pa slavni as trenutno vodi tešku borbu za starateljstvo nad ćerikcama.

Luka je u vezi sa Anamarijom Goltes bio od 2016. godine, a zaprosio je u julu 2023. godine. Ćerku Gabrijelu dobili su u novembru 2023. godine, a Oliviju u decembru 2025. godine, kada se Anamarija porodila u Sloveniji.

Luka je prisustvovao porođaju, ali su problemi nastali kada je želeo da se vrati u SAD. Dončić je imao nameru da povede ćerku Gabrijelu sa sobom u Los Anđeles, pa je tu nastao problem sa verenicom, koja je pozvala policiju.

Policija je 6. decembra posetila porodilište u Kranju. Prema policijskom izveštaju, u koji je imao uvid "ESPN", policajci "nisu utvrdili nikakve elemente krivičnog dela ili prekršaja" koje je počinio Luka Dončić.

Dončić je potom mirno napustio bolnicu i istog dana se vratio u Sjedinjene Američke Države, pisao je "ESPN".

Godinama unazad Luka je jedan od najboljih košarkaša na planeti, a za to je dobrim delom verovatno zaslužna i Anamarija.

Mnogi vrhunski sportisti neretko ističu da je za uspešnu, dugotrajnu karijeru neophodan stabilan i sređen privatni život, a Luka je to imao pored zanosne plavuše sa kojom je gotovo deceniju bio u idiličnoj vezi.

Atraktivna plavuša u mladosti se bavila kikboksom i plesom, a radila je i kao fitnes instruktorka i bavila se modelingom. Završila je ekonomiju u Ljubljani i nedugo posle toga postala je model i bila je na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih svetskih časopisa. Zanimljivo, kada je imala 15 godina izabrana je za najlepšu tinejdžerku Slovenije.

Verovali ili ne, Luka je prvi put sreo Anamariju kada je imao samo 12 godina. Njihove porodice upoznale su se i družile u Hrvatskoj na letovanju, a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.

"Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega", izjavila je svojevremeno Anamarija.

Zbog veze sa jednim od najboljih košarkaša sveta stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, pa sada na svom Instagram nalogu sada ima preko 280 hiljada pratilaca.

Nakon raskida obrisala je sve fotografije sa Dončićem.