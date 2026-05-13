Slovenački superstar Luka Dončić, zbog ozbiljnih privatnih koji su ga zadesli, odlučio je da ovog leta ne igra za reprezentaciju Slovenije.

Dončić je putem Instagrama podelio emotivnu poruku u kojoj je otkrio da prolazi kroz komplikovan proces borbe za starateljstvo nad svojim ćerkama, što je u ovom trenutku presudno uticalo na ovu izuzetno tešku odluku.

Luka Dončić, objava na Instagramu

Početkom marta Luka je potvrdio da je prekinuo veridbu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes i da trenutno vodi bitku za starateljstvo nad ćerkicama.

"Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno doneo odluku da prekinem veridbu. Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji život koji mogu da imaju", saopštio je tada Luka.

Ko je Anamarija Goltes?

Godinama unazad Luka je jedan od najboljih košarkaša na planeti, a za to je dobrim delom verovatno zaslužna i Anamarija.

Mnogi vrhunski sportisti neretko ističu da je za uspešnu, dugotrajnu karijeru neophodan stabilan i sređen privatni život, a Luka je to imao pored zanosne plavuše sa kojom je gotovo deceniju bio u idiličnoj vezi.

Košarkaš je sa Anamarijom bio u vezi od 2016. godine, a zaprosio ju je u julu 2023. Ćerku Gabrijelu dobili su u novembru 2023. godine, a Oliviju u decembru 2025. godine, kada se Anamarija porodila u Sloveniji.

Atraktivna plavuša u mladosti se bavila kikboksom i plesom, a radila je i kao fitnes instruktorka i bavila se modelingom. Završila je ekonomiju u Ljubljani i nedugo posle toga postala je model i bila je na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih svetskih časopisa. Zanimljivo, kada je imala 15 godina izabrana je za najlepšu tinejdžerku Slovenije.

Verovali ili ne, Luka je prvi put sreo Anamariju kada je imao samo 12 godina. Njihove porodice upoznale su se i družile u Hrvatskoj na letovanju, a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.

"Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega", izjavila je svojevremeno Anamarija.

Zbog veze sa jednim od najboljih košarkaša sveta stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, pa sada na svom Instagram nalogu sada ima više od 280 hiljada pratilaca.

Nakon raskida, Lukine slike je obrisala.