Iako je potpuno svestan opšte želje da se nađe na parketu, jasno je poručio da oporavak butnog mišića još uvek nije završen i da zdravstveno jednostavno nije bio spreman za povratak u igru.

"Veoma je frustrirajuće. Znam da su neki ljudi želeli da se vratim, ali očigledno nisam bio spreman. Neki medijski izveštaji nisu bili tačni. Niko od tih ljudi nije video moje MRI snimke niti zna bilo šta o mom stanju, tako da to nije bilo istina. Da mogu da igram, bio bih 100% spreman. Svi u svlačionici to znaju, ali bilo je stvarno teško. Ovo je najbolje vreme za igranje košarke, tako da je bilo teško što nisam mogao da pomognem svom timu", rekao je Dončić.