Nakon teškog poraza i eliminacije iz plej-ofa, sve su glasnije spekulacije da bi ovo mogao biti kraj jedne ere u Los Anđelesu za Lebrona Džejmsa.

Lejkersi su poraženi od Oklahome rezultatom 115:110, čime su završili seriju sa ubedljivih 4:0 i ispali iz daljeg takmičenja. Taj ishod odmah je pokrenuo lavinu pitanja o budućnosti iskusnog superstara.

Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma

Lebron Džejms, koji se približava 42. godini života, ponovo se našao u centru priča o mogućem kraju karijere.

Posle utakmice, LeBron je iskreno govorio o tome šta sledi, ali nije dao konkretan odgovor, ostavljajući sve opcije otvorenim:

"Ne znam, očigledno. Još smo sveži od poraza. Ne znam šta budućnost nosi za mene… Vratiću se kući, biću sa porodicom, razgovaraću sa njima i kada dođe vreme, znaćete šta sam odlučio", rekao je popularni "Kralj" za "Clutch Points".

U porazu koji je okončao sezonu, Lebron je zabeležio 24 poena, 12 skokova i tri asistencije, ali ni njegova partija nije bila dovoljna da spreči eliminaciju. Zanimljivo je da mu je ovo već četvrta "metla" u plej-of serijama tokom karijere, što dodatno pojačava težinu trenutka.

Dok navijači čekaju odluku, jedno pitanje sve glasnije odzvanja NBA svetom - da li je ovo bio poslednji ples Lebrona u dresu Lejkersa?