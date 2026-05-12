Dončić je putem Instagrama podelio emotivnu poruku u kojoj je otkrio da prolazi kroz komplikovan proces borbe za starateljstvo nad svojim ćerkama, što je u ovom trenutku presudno uticalo na njegovu odluku.

"Moje ćerke su moj ceo svet i uvek su ispred svega. U periodu kada vodim borbu za zajedničko starateljstvo, morao sam da donesem veoma tešku odluku između obaveza prema reprezentaciji i vremena koje želim da provedem sa njima. Poslednjih osam meseci bilo je izuzetno teško da ih viđam", poručio je Dončić.

Luka se našao u nezavidnom položaju gde je, zbog ponašanja bivše partnerke i otežavanja kontakta sa ćerkama, bio prinuđen da bira između privatnih porodičnih obaveza i igranja za reprezentaciju. Trenutno se pred slovenačkim pravosuđem vodi nekoliko procesa koji bi trebalo da definišu privremeni režim viđanja, pitanje konačnog starateljstva, kao i precizne modele kontakta sa decom i visinu alimentacije.

- Luka i njegove ćerke će morati da ostanu u Sloveniji praktično celo leto, jer će sud odrediti tačne termine za kontakte, što znači da Luka u tom periodu neće moći da putuje i nastupa za reprezentaciju Slovenije - rekao je za Sportal domaći izvor dobro upoznat sa ovom situacijom.

Isti izvor navodi da je Anamarija u proteklom periodu svesno radila na tome da udalji Luku od dece. Ona je navodno odbila da da saglasnost da starija ćerka poseti oca u Americi, čime je pogazila prethodni dogovor da će obe devojčice dovesti u Sjedinjene Američke Države.

- Ona trenutno pokušava da ograniči kontakt između ćerki i Luke. Luka već mesecima snosi posledice jednostranih odluka koje je donela majka dece. Iako je ona jednostrano odlučila da ostane u Sloveniji i tamo rodi mlađu ćerku, čime je sprečila ćerke da imaju kontakt sa ocem - pojašnjava izvor.

Luka je bio razdvojen od svojih ćerki punih četiri meseca, jer od početka decembra 2025. pa sve do prvih dana aprila 2026. godine nije ostvario nikakav susret sa njima.

- Luka nije imao lični kontakt sa ćerkama od početka decembra 2025. do početka aprila 2026. godine, jer majka dece nije dozvolila čak ni starijoj ćerki da ga poseti u SAD, iako je on organizovao sve što je za to bilo potrebno. Ogromne napore je uložio da viđa devojčice, čak je tokom NBA sezone dva puta putovao u Sloveniju (jednom u decembru i jednom u aprilu), što je praktično nezamislivo za jednog NBA igrača.

Problemi u njihovoj relaciji traju već duži period i postalo je jasno da zajednički odnos više uopšte ne štima.

- Sumnja se da Anamarija lekarima davala lažne informacije kako bi imala lažni izgovor da joj nije dozvoljeno putovanje avionom, i na taj način je osigurala da se mlađa ćerka rodi u Sloveniji. Na taj način je uspevala da Luku spreči da ima kontakt sa ċerkicama - kaže naš izvor i dodaje da je sve ovo pažljivo planiramo duže vreme kako bi se od Luke moglo izvući što više novca za izdržavanje.

Kurir sport / Sportal