Pitanje koje pred svako letnje reprezentativno okupljanje drži košarkašku javnost u neizvesnosti ponovo je došlo u prvi plan - da li će Nikola Jokić igrati za Srbiju?!

Košarkašku reprezentaciju naše zemlje u julu očekuju izuzetno važni mečevi u kvalifikacijama za Mundobasket, a situacija oko sastava tima i dolaska NBA zvezde ostaje potpuno otvorena i neizvesna.

O izazovima koji očekuju naš nacionalni tim govorio je za "RTS" prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

Nebojša Čović

"Nije nimalo lak posao, izazovno je, ako ne prođemo na Svetsko prvenstvo - neće nas biti na Olimpijskim igrama. Nas čeka 2. jula utakmica u Švajcarskoj koju moramo da dobijemo. Retko kad koristim reč - moramo, ali moramo. Onda u Beogradu imamo Bosnu i Hercegovinu 6. jula, isto moramo da dobijemo. Posle se ukrštamo sa drugom grupom. Moramo da dobijemo bar po jedanput Italiju i Litvaniju, a tok trećeplasiranog - Island ili Veliku Britaniju - dvaput. Onda smo ipak sigurni da smo se plasirali, a to neće biti lako. Zavisi od sastava - od igrača iz Evrolige, NBA lige..." kaže Čović.

Na pitanje da li će selektor moći da računa na Nikolu Jokić, Čović nije imao konkretan odgovor, ali je ostavio prostor za optimizam.

"Ja se nadam da će sve biti u redu. Drugo ništa ne mogu da kažem. On je posvećen, čovek, igrač. Ima vrlo jasne stavove kada je njegova reprezentacija u pitanju. E sad što ljudi ovako ili onako komentarišu...", ističe Čović.

Čović je otkrio da potpredsednik KSS Nenad Krstić putuje u SAD kako bi obavio razgovore mladim srpskim košarkašima koji tamo nastupaju.

"Krstić putuje u Ameriku da priča sa srpskim igračima - o Topiću, Stojakoviću... Videćemo gde smo tu. Stojaković? Nema tu nikakve prisile oko Andreja Stojakovića. Normalan razgovor. Njegov otac je naš zaslužni košarkaš, budimo strpljivi", dodao je.

Srbija trenutno ima učinak 2-2 u kvalifikacijama, kao i Bosna i Hercegovina, dok je Turska ubedljiva sa 4-0, što dodatno povećava pritisak pred odlučujuće duele.

Jedno je sigurno – sve oči su sada uprte u Jokića!